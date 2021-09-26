Вратарь «Анахайма» Гибсон: устал завершать сезон за 3 месяца до его фактического окончания

Вратарь «Анахайм Дакс» Джон Гибсон высказался по поводу положения клуба. В последние 3 сезона «Дакс» не выходили в плей-офф.
«Мне не хочется проигрывать. Я здесь для того, чтобы побеждать. Мы придерживаемся нашего плана, сейчас идёт перестройка, но все устали от неудач. Надеюсь, что в этом году мы сможем хорошо стартовать и изменить ситуацию. Спросите любого в нашей раздевалке, всем надоело проигрывать.
Чувствую себя не в своей тарелке, надоело видеть то, что мы идём последними в дивизионе и завершаем сезон за 3 месяца до его фактического окончания.
У нас есть ребята, которые провели в лиге по 3-4 года, им пора сделать шаг вперёд. У нас есть молодые парни, которые уже не так молоды, и им пора выйти на новый уровень. Если они это сделают, то мы сможем стать хорошей командой», – приводит слова Гибсона официальный сайт НХЛ.
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