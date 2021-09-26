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Новый президент ИИХФ Тардиф: мы должны быть аполитичны, нам нужно выйти из-под давления

Новый президент ИИХФ Тардиф: мы должны быть аполитичны, нам нужно выйти из-под давления
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Новый президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф высказал мнение по поводу связи спорта с политикой.

«Хоккей и политика не должны пересекаться. Это было в моей предвыборной программе. Мы должны быть аполитичны. Если этого не придерживаться, нет пути для организации международных соревнований под какой угодно эгидой — ИИХФ, Международного олимпийского комитета (МОК) или чьей-то ещё. Нам нужно выйти из-под этого давления. Игра есть игра, и хоккеисты не должны быть вовлечены в политику или что-то подобное», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Напомним, голосование проходило 25 сентября на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге. За победившего Тардифа проголосовали 67 человек — 63%. Немец Франц Райндль, занявший второе место, получил 39 голосов — 37%. Рене Фазель покинул пост главы, на котором он находился с 1994 года.

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