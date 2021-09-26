Тардиф — об отношениях с Россией: нельзя бросать хорошее наследие в мусорную корзину

Новый президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал, что продолжит положительную политику своего предшественника Рене Фазеля в отношении России.

«Мы много лет работаем вместе, и нельзя бросать в мусорную корзину то, что было сделано, так как это хорошее наследие. Вы не можете быть президентом международной федерации и не общаться и взаимодействовать с такими федерациями, как российская», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Напомним, голосование на пост президента ИИХФ проходило 25 сентября на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге. За победившего Тардифа проголосовали 67 человек — 63%. Немец Франц Райндль, занявший второе место, получил 39 голосов — 37%. Рене Фазель покинул пост главы, на котором он находился с 1994 года.