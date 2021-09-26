Епанчинцев: у команд ВХЛ на «Югру» идёт специальная подготовка. Мы как кость в горле

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Вадим Епанчинцев дал комментарий по поводу того, как к его команде относятся соперники по Высшей хоккейной лиге.

«Предсезонка, когда мы выиграли два турнира, показала, что «Югра» работает в правильном направлении. В команде осталась группа опытных лидеров, за ними тянется молодёжь. В итоге — движение вперёд.

Соперники теперь настраиваются на «Югру» на максимум — все хотят победить чемпиона. Такой настрой заметили ещё в прошлом сезоне. На нас идёт специальная подготовка, может, и в плане премиальных тоже.



Мы говорили в команде о том, что победить в лиге — тяжело, но удержать титул — ещё тяжелее. Теперь «Югра» для соперников — как кость в горле. Для нас это отличная мотивация!» — приводит слова Епанчинцева Russia-Hocckey.ru.