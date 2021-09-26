Райндль считает, что публикации с обвинениями в коррупции повлияли на выборы главы ИИХФ

Экс-кандидат в президенты ИИХФ, глава Федерации хоккея Германии Франц Райндль прокомментировал обвинения в коррупции, высказанные в его адрес немецкой прессой перед выборами.
В начале июня в газетах Der Spiegel и Augsburger Allgemeine появилась информация о том, что Райндля подозревают в сомнительных платежах, которые он получал на посту управляющего директора в дочерней компании немецкой федерации.
«Этот доклад — очень серьёзное обвинение, при этом нет никаких оснований для него. И также может вызывать вопросы время появления этого доклада — накануне моего решения о выдвижении кандидатуры на пост президента, что поменяло мнения обо мне. Но это немецкие СМИ, кто-то за этим стоит, и мы выясним это. Потому что здесь нет ничего — я в этом уверен», — приводит слова Райндля ТАСС.
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