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Кевин Хейз: будет странно выходить на лёд и знать, что брата больше нет

Кевин Хейз: будет странно выходить на лёд и знать, что брата больше нет
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Форвард «Филадельфии Флайерз» Кевин Хейз сказал, что в новом сезоне будет использовать воспоминания об умершем недавно брате Джимми как мотивацию.

«Будет странно выходить на лёд и знать, что брата больше нет. Он всегда поддерживал меня сильнее всех. Если у меня была плохая игра, то, по его мнению, это была вина тренера, а не моя. Если я проводил на льду мало времени, то он хотел поговорить с тренером. Мне будет этого не хватать, но также будет мотивировать, когда у меня будут неудачные матчи или я не стану соответствовать ожиданиям болельщиков. Я буду стараться думать о брате и надеюсь, что меня это подстегнёт.

Месяц был тяжёлым. Уже прошёл месяц и один день. Жизнь — хрупкая штука, и терять лучшего друга и человека, на которого ты ориентировался всю жизнь, который всегда был рядом, очень трудно. Честно, мой брат был особенным человеком. Он влиял на многих людей. Он наслаждался жизнью и любил помогать другим. Ужасно, что его больше нет, всё случилось слишком быстро», — приводит слова Хейза официальный сайт НХЛ.

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