Кутюрье — о Проворове: на тренировке его сложно обыграть, он один из лучших защитников НХЛ

Форвард «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье поделился мнением о своем одноклубнике – российском защитнике Иване Проворове.

«Он отличный молодой защитник. На тренировке его очень сложно обыграть один в один, да и вообще против него всегда очень трудно играть. Но я считаю, что его немного недооценивают, потому что он не набирает столько очков, как другие парни.

При этом он надёжен в обороне, и, на мой взгляд, это делает его одним из лучших защитников лиги. А с возрастом он будет становиться ещё лучше и лучше», — приводит слова Кутюрье официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Филадельфия» защитила Проворова перед драфтом расширения НХЛ-2021. Помимо россиянина, в список вошли: Картер Харт, Трэвис Санхайм, Райан Эллис, Оскар Линдблом, Трэвис Конечны, Кевин Хейз, Клод Жиру, Шон Кутюрье, Николя Обе-Кюбель и Скотт Лотон.