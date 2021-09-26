Кутюрье — о Проворове: на тренировке его сложно обыграть, он один из лучших защитников НХЛ

Форвард «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье поделился мнением о своем одноклубнике – российском защитнике Иване Проворове.
«Он отличный молодой защитник. На тренировке его очень сложно обыграть один в один, да и вообще против него всегда очень трудно играть. Но я считаю, что его немного недооценивают, потому что он не набирает столько очков, как другие парни.
При этом он надёжен в обороне, и, на мой взгляд, это делает его одним из лучших защитников лиги. А с возрастом он будет становиться ещё лучше и лучше», — приводит слова Кутюрье официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Филадельфия» защитила Проворова перед драфтом расширения НХЛ-2021. Помимо россиянина, в список вошли: Картер Харт, Трэвис Санхайм, Райан Эллис, Оскар Линдблом, Трэвис Конечны, Кевин Хейз, Клод Жиру, Шон Кутюрье, Николя Обе-Кюбель и Скотт Лотон.
- 26 сентября 2021
-
13:51
-
13:43
-
12:56
-
12:36
-
11:59
-
11:20
-
11:08
-
10:47
-
10:45
-
10:32
-
10:24
-
09:43
-
09:06
-
08:59
-
08:31
-
08:16
-
07:03
-
06:33
-
06:16
-
06:00
- 25 сентября 2021
-
23:18
-
22:33
-
22:27
-
22:08
-
22:04
-
21:59
-
21:31
-
21:21
-
21:04
-
20:39
-
20:32
-
20:24
-
20:15
-
20:11
-
20:08