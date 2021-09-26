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Кутюрье — о Проворове: на тренировке его сложно обыграть, он один из лучших защитников НХЛ

Кутюрье — о Проворове: на тренировке его сложно обыграть, он один из лучших защитников НХЛ
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Форвард «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье поделился мнением о своем одноклубнике – российском защитнике Иване Проворове.

«Он отличный молодой защитник. На тренировке его очень сложно обыграть один в один, да и вообще против него всегда очень трудно играть. Но я считаю, что его немного недооценивают, потому что он не набирает столько очков, как другие парни.

При этом он надёжен в обороне, и, на мой взгляд, это делает его одним из лучших защитников лиги. А с возрастом он будет становиться ещё лучше и лучше», — приводит слова Кутюрье официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Филадельфия» защитила Проворова перед драфтом расширения НХЛ-2021. Помимо россиянина, в список вошли: Картер Харт, Трэвис Санхайм, Райан Эллис, Оскар Линдблом, Трэвис Конечны, Кевин Хейз, Клод Жиру, Шон Кутюрье, Николя Обе-Кюбель и Скотт Лотон.

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