Овечкин, Кузнецов и Самсонов не сыграют в первом предсезонном матче с «Бостоном»

Команда «Вашингтон Кэпиталз» назвала состав на первый предсезонный матч с «Бостон Брюинз». В него не попали голкипер Илья Самсонов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Вратари: Феникс Копли, Витек Ванечек.



Защитники: Джастин Шульц, Михал Кемпны, Дмитрий Орлов, Дилан Макилрат, Мартин Фегервары, Тревор ван Римсдайк, Мартин Гаш.



Нападающие: Дэниэль Спронг, Ларс Эллер, Гарнет Хэтэуэй, Коннор Макмайкл, Хендрикс Лапьер, Гарретт Пилон, Том Уилсон, Бек Маленстин, Бретт Лисон, Брайан Пиньо, Райли Саттер, Конор Шири, Кэйл Кесси, Джо Снивли.



Игра начнётся 27 сентября в 00:00 по московскому времени.

Напомним, ранее «Вашингтон Кэпиталз» представил список игроков, которые примут участие в тренировочном лагере команды. Среди 54 хоккеистов (шести вратарей, 18 защитников и 30 форвардов) оказались пять российских игроков. В этот список вошли нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, защитники Александр Алексеев и Дмитрий Орлов, а также голкипер Илья Самсонов.