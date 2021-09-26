Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин возглавил немецкий «Крефельд»

Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин стал исполняющим обязанности главного тренера немецкого «Крефельда» после отставки Кларка Донателли, сообщает официальный сайт клуба. Ранее 63-летний специалист был консультантом тренерского штаба.

«Пингвины» начали сезон с 4 поражений подряд. В первом матче с «Изерлоном» под руководством Захаркина «Крефельд» одержал победу (4:3).



Победную шайбу забросил известный по выступлениям за клубы КХЛ шведский защитник Патрик Херсли. Ворота команды защищал Олег Шилин.

Захаркин, работая ранее в тандеме с Вячеславом Быковым, дважды становился обладателем Кубка Гагарина – с «Салаватом» и со СКА. Также специалист возглавлял сборную России и тренировал команду Польши.