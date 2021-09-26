Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин возглавил немецкий «Крефельд»
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Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин стал исполняющим обязанности главного тренера немецкого «Крефельда» после отставки Кларка Донателли, сообщает официальный сайт клуба. Ранее 63-летний специалист был консультантом тренерского штаба.
«Пингвины» начали сезон с 4 поражений подряд. В первом матче с «Изерлоном» под руководством Захаркина «Крефельд» одержал победу (4:3).
Победную шайбу забросил известный по выступлениям за клубы КХЛ шведский защитник Патрик Херсли. Ворота команды защищал Олег Шилин.
Захаркин, работая ранее в тандеме с Вячеславом Быковым, дважды становился обладателем Кубка Гагарина – с «Салаватом» и со СКА. Также специалист возглавлял сборную России и тренировал команду Польши.
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