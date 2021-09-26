Нападающий СКА Тимкин, ударивший судью, дисквалифицирован на три матча

Нападающий санкт-петербужского СКА Евгений Тимкин дисквалифицирован из-за эпизода, произошедшего в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (2:1, ОТ).



«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Динамо» Минск – СКА. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Евгения Тимкина по п.1.29. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующих трёх матчах СКА сыграет: в гостях с «Витязем» (27 сентября), дома — с «Трактором» (29 сентября) и «Нефтехимиком» (3 октября).