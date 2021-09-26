Украинский хоккеист поиздевался над темнокожим американцем, почистив невидимый банан

Во время матча Украинской хоккейной лиги между «Кременчуком» и «Донбассом» разгорелся расистский скандал.



Как сообщает «Страна.ua», после рядовой потасовки на 36-й минуте встречи украинский форвард «Кременчука» Андрей Денискин изобразил руками, будто он почистил и съел банан. Данный жест был обращён к 24-летнему темнокожему американскому хоккеисту Джейлену Смереку, который защищает цвета донецкого клуба. Видео с инцидентом доступно по ссылке.



В итоге, за данный жест Денискин получил дисциплинарный штраф, а также был удалён с площадки до конца встречи. Против форварда «Кременчука» будет открыто дисциплинарное дело.



После четырёх сыгранных встреч «Кременчук» занимает первое место в таблице лиги, «Донбасс» — второй. У обеих команд на счету по шесть баллов.