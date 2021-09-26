Форвард «Рейнджерс» Кравцов рассказал, что он улучшил по сравнению с прошлым сезоном

Российский нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов прокомментировал, в чём он стал сильнее в сравнении с прошлым сезоном.



«Я улучшил свою ментальность. Сейчас я стараюсь забыть плохие моменты, нужно научиться справляться как со взлётами, так и падениями», — цитирует Кравцова в "Твиттере" журналист Винс Меркольяно.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Кравцов, выступая за «Трактор», принял участие в 49 встречах, забросив 16 шайб и отдав восемь результативных передач. Таким образом, российский форвард за всю регулярку набрал 24 очка.



Россиянин в прошлом чемпионате дебютировал в НХЛ, а всего провёл 20 встреч в лиге, набрав четыре очка: забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач.

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