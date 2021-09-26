Майоров: не думаю, что отношения ИИХФ и России резко ухудшатся после избрания Тардифа

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал победу Люка Тардифа на выборах нового президента ИИХФ.



«Скажу честно, что очень мало знаю об этом французе. Ведь как хоккеист он себя особо не проявил. Известно только, что он долгое время возглавлял французскую федерацию хоккея. Но ведь Францию крупной хоккейной державой не назовёшь. Там футбол на первом месте.



Тардиф будет руководить ИИХФ так же долго, как Фазель или Сабецки? Совсем не обязательно. Всё-таки Фазель – это исключение. К тому же его переизбрание немного затянулось из-за пандемии. Всё зависит от того, как новый президент себя проявит. И насколько хорошо у него налажены связи с разными хоккейными федерациями. Обстановка в ИИХФ довольно сложная, могу судить по собственному опыту. В итоге совет федерации обычно выступает единым фронтом. Но в кулуарах разногласия бывают.



Я лично знаком с Райндлем, Франц – нормальный мужик. Его взгляды нам хорошо известны. В плане работы это достаточно предсказуемый человек, с которым налажены неплохие контакты. А про Тардифа такого не скажешь.



С Фазелем у нас действительно были хорошие отношения. А что в этом плохого? Это вообще свойственно России – тепло относиться к нормальным людям, которые хорошо относятся к нам. Но разве Фазель хоть раз при этом нарушил принципы работы ИИХФ, чтобы России как-то потрафить, или сделал что-то лишнее? Не было такого.



Да, была взаимная приязнь. Потому что он нам палки в колёса никогда не вставлял, и мы в ответ старались всегда идти навстречу ИИХФ. Но это только помогало в работе, это нормально.



При этом я не думаю, что наши отношения с ИИХФ резко ухудшатся после его ухода. Давайте сперва посмотрим, как поведёт себя новый президент», – цитирует Майорова «Матч ТВ».