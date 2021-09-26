«Ак Барс» одержал пятую победу подряд, обыграв дома «Спартак»

Казанский «Ак Барс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над московским «Спартаком» со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».
Счёт в игре на 7-й минуте открыл форвард хозяев Илья Сафонов, на скорости ворвавшись в зону, сместившись на левый край и бросив с острого угла. Ассистенты — Артём Галимов и Дмитрий Воронков. На 11-й минуте сравнял счёт защитник «Спартака» Александр Никишин. Александр Хохлачёв подобрал отскок от борта и прострелил на пятак, Никишин поборолся и затолкал шайбу в сетку ворот Тимура Билялова.
На 37-й минуте снова вперёд подопечных Дмитрия Квартальнова вывел Кирилл Петров, ворвавшись в зону и сделав передачу на пятак, Линдхольм и Тарасов поборолись перед воротами. Шайба после рикошета отскочила обратно к Петрову, который поразил ближний угол. Третью шайбу «Ак Барса» на 53-й минуте после контратаки забросил Артём Галимов, ассистентами выступили Стивен Кэмпфер и Кристиан Хенкель.
«Ак Барс» одержал пятую победу подряд, набрав 15 очков после 11 сыгранных матчей в сезоне. «Спартак» потерпел пятое поражение в чемпионате, имея в своём активе 12 баллов после 11 игр.
В следующем матче, который состоится в среду, 29 сентября, «Ак Барс» сыграет в гостях с «Йокеритом». «Спартак» во вторник, 28 сентября, проведёт гостевую встречу с московским «Динамо».
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