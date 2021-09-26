Билялетдинов: Знарок имеет опыт работы с игроками НХЛ, победы на ОИ и ЧМ

Бывший тренер «Динамо», «Ак Барса» и сборной России Зинэтула Билялетдинов отметил ряд ключевых факторов, по которым кандидатура Олега Знарка на пост главного тренера национальной команды имеет преимущество перед другими специалистами.



«Я уже говорил, что поддерживаю кандидатура Олега Знарка в качестве главного тренера сборной. Повторюсь, что освобожденный тренер сможет уделить достаточно времени просмотру, анализу и, самое главное, личным встречам с игроками НХЛ. Очень поможет победный опыт работы на ОИ-2018. Олимпийский турнир – специфический. Помимо высокой ответственности за результат, есть еще и определенные условия, в которых он проходит. Крайне важно, что Знарок представляет себе план подготовки к нему, всю бытовую специфику: проживание, питание, тренировочный процесс накануне турнира и многое другое.



Немаловажен и опыт работы с игроками НХЛ в рамках сборной. Это Кубок Мира 2016 года и несколько чемпионатов мира. За период своей работы на этих турнирах Знарок выигрывал золото, серебро и дважды бронзу.

Добавлю: в современных реалиях важно, что Знарок пропагандирует агрессивный вариант игры, который предполагает игру первым номером» — сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.