Леонтьев — о 4:0 с «Адмиралом»: нам нужна была победа над потенциальным конкурентом

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги матча с «Адмиралом» в рамках регулярного сезона-2021/22 КХЛ.



«Команду и болельщиков с победой. Молодцы! Парни отработали результативно и качественно. Сегодня всё решила игра в неравных составах. Одним из ключевых моментов стало, я считаю, когда мы выстояли при игре «3 на 5». Это дало импульс, придало уверенности нам. Плюс здорово сыграли в большинстве.



Забили хорошие голы и Франс нас сегодня подтащил. 32 броска отразил — это очень приличный показатель. Было много и блокированных бросков. Всё это командная работа. Нам нужна была эта победа над соперником по конференции и одним из потенциальных наших конкурентов. Мы довольны», — приводит слова Леонтьева пресс-служба клуба.