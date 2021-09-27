Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 27 сентября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата КХЛ по состоянию на 27 сентября.



Вчерашний игровой день не принёс больших изменений. На Западе единолично лидирует «Йокерит»: финский клуб не проигрывает уже 9 матчей кряду и имеет 18 очков после 11 матчей. На втором месте в конференции московское «Динамо», потерпевшее первое поражение в сезоне. «Локомотив», где сменился главный тренер, по прежнему идёт вне зоны плей-офф.



На Востоке продолжают лидировать «Металлург» и «Салават Юлаев» — у обоих клубов по 18 очков. Старается не отставать «Трактор», в активе которого 17 баллов. «Нефтехимик» после победы над «Адмиралом» обошёл в таблице действующего чемпиона КХЛ «Авангард» — сейчас нижнекамцы занимают 6-ю строчку.