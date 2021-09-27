Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 27 сентября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата КХЛ по состоянию на 27 сентября.
Вчерашний игровой день не принёс больших изменений. На Западе единолично лидирует «Йокерит»: финский клуб не проигрывает уже 9 матчей кряду и имеет 18 очков после 11 матчей. На втором месте в конференции московское «Динамо», потерпевшее первое поражение в сезоне. «Локомотив», где сменился главный тренер, по прежнему идёт вне зоны плей-офф.
На Востоке продолжают лидировать «Металлург» и «Салават Юлаев» — у обоих клубов по 18 очков. Старается не отставать «Трактор», в активе которого 17 баллов. «Нефтехимик» после победы над «Адмиралом» обошёл в таблице действующего чемпиона КХЛ «Авангард» — сейчас нижнекамцы занимают 6-ю строчку.
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