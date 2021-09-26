Квартальнов объяснил включение сына в заявку «Ак Барса» на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал включение сына, Александра Квартальнова, в заявку на матч со «Спартаком» (3:1), в котором он не принял участия.
«Квартальнов-младший сегодня не сыграл на льду ни минуты. Почему поставил в состав именно его, а не Бровкина, например, который выходит на лед и даже забивает периодически? Логики совершенно никакой. Мальчик 2002 года рождения обязан быть в заявке. Бровкин – 2001-го. Бровкин должен тягаться с Сафоновым.
У нас был Кателевский неделю, потом Меховов поехал с нами в поездку, теперь взяли Сашу. Сейчас Сашка уедет в молодёжку и опять возьмём Кателевского. Эти люди практически не играют. Сейчас Кателевский неплохо забивает в «Барсе», попробуем снова его заиграть.
У Саши сегодня шансов не было потому, что игра была упорной, счёт очень скользкий. Вы понимаете, что мы просто обязаны ставить лимитчиков? Либо мы пойдём в 19 полевых, либо в 20. Некоторые играют в 18 или 19 полевых, но мы хотим, чтобы ребята молодого возраста, даже если не играют, посидели и подышали большой командой. Видели, как всё устроено.
Понятно, что у нас пока нет лимитчиков уровня Галимова, Воронкова или Сафонова. Надеюсь, в будущем наша молодёжь проявит себя. Пока им даём «подарки». В общем-то, логика такая. Я вам её объяснил?» – цитирует Квартальнова «Спорт Бизнес Online».
- 26 сентября 2021
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