Шипачёв: баллонов при Кудашове нет, на тренировках работаем интенсивнее, меньше по времени

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв рассказал о предсезонной подготовке клуба, а также о тренировках под руководством Алексея Кудашова.
«Мы провели хорошую предсезонку, плотно позанимались и поработали. В коллективе хорошая атмосфера, пока всё идёт по плану. Главное, держаться и продолжать в том же духе.
Сильно ли отличаются тренировочные процессы при Алексее Кудашове от тех, что были при Владимире Крикунове? Баллонов, конечно, у нас сейчас нет (смеётся). На тренировках работаем более интенсивно, сами занятия длятся меньше по времени. Но нагрузки те же, как и сборы. Никаких лёгких сборов не было. Поменялись некоторые упражнения. Есть выходные дни, здесь всё как обычно», – сказал Шипачёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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