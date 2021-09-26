Галимов — о голе «Спартаку»: вообще не понял, что забил, как-то шайба зашла

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов подвёл итоги матча с «Спартаком» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
«Хорошо, что выиграли, два очка взяли, все красавы.
Рад объединению в одно звено с Ильёй Сафоновым и Дмитрием Воронковым? Да даже не знаю. Поставили трёх, кто не забивал – двое забили. Скоро третий забьёт. Без разницы кто с кем играет в звене, самое главное – выиграть.
В эпизоде с голом сразу понял, что забил? Нет. Вообще не понял, что забил. Как-то шайба зашла. Но это была передача на пятак? Да. Просто туда её грузил и всё.
Когда не могу забить на протяжении многих матчей – это давит? Конечно. Но стараюсь больше работать. Стараешься, бегаешь, бросаешь – она не заходит. Потом какую-то ерунду бросишь, и она заходит. Главное, зашла, а дальше пойдёт», — цитирует Галимова пресс-служба «Ак Барса».
- 26 сентября 2021
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