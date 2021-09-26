«Надеюсь, это принесёт удачу». Малкин опубликовал фото с футболкой и автографом Депая

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в своём инстаграм-аккаунте опубликовал фотографию с футболкой и автографом нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая.
«Спасибо за подарок. Продолжай в том же духе. Надеюсь, это принесёт удачу», — написал Малкин в комментарии к фото.
Напомним, ранее стало известно, что Малкин пропустит как минимум два месяца нового сезона НХЛ. По окончании сезона-2020/2021 35-летний форвард сделал операцию на колене.
В 33 играх регулярного сезона-2020/2021 нападающий набрал 28 (8+20) очков, а также провёл 4 матча в плей-офф и набрал 5 (1+4) баллов. Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Всего он провёл за клуб 1110 матчей, набрав в них 1278 (488+790) очков при показателе полезности «+73».
Новый сезон НХЛ начнётся 13 октября двумя матчами – в этот день «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет с«Питтсбург Пингвинз», а «Вегас Голден Найтс» — с «Сиэтл Кракен».
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