Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Макэлинни завершил карьеру

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кёртис Макэлинни завершил карьеру.



38-летний канадец написал об этом в своей биографии в инстаграм-аккаунте: «Профессиональный спортсмен, завершивший карьеру»



Макэлинни ранее также выступал в Национальной хоккейной лиги за «Калгари», «Анахайм», «Оттаву», «Аризону», «Коламбус», «Торонто» и «Каролину». Всего он провёл 249 игр в НХЛ, выиграв в 94 из них, пропуская в среднем 2,83 шайбы за матч при проценте надёжности 90,7%.



В составе «Тампы» он дважды выиграл Кубок Стэнли — в 2020 и 2021 году. Макэлинни был выбран на драфте НХЛ в 2002 году клубом «Калгари Флэймз» в шестом раунде под общим 176-м пиком.



Новый сезон НХЛ стартует 13 октября матчами «Тампа» — «Питтсбург» и «Вегас» — «Сиэтл».