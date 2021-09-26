Сафонов — о шайбе «Спартаку»: впоследствии сказали: ковыряшку бросил — забил
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Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов поделился эмоциями от победы над «Спартаком» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Тяжёлая игра. Главное, что одержали победу и взяли два очка, готовимся дальше.
Какие мысли были в момент голевого броска? Никаких. Увидел, что дырка над плечом у голкипера открыта – решил туда бросить. Впоследствии сказали: «Ковыряшку бросил – забил». Видимо надо так почаще бросать.
Улучшаю навык вбрасывания? Конечно, уделяю этому время на тренировках. Но сильно не зацикливаюсь на этом. Просто смотрю, как играют другие, и перенимаю опыт.
Как воспринял включение в звено с Галимовым и Воронковым? Двое забили, скоро Дима Воронков забьёт», — приводит слова Сафонова официальный сайт «Ак Барса».
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