Сафонов — о шайбе «Спартаку»: впоследствии сказали: ковыряшку бросил — забил

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов поделился эмоциями от победы над «Спартаком» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Тяжёлая игра. Главное, что одержали победу и взяли два очка, готовимся дальше.



Какие мысли были в момент голевого броска? Никаких. Увидел, что дырка над плечом у голкипера открыта – решил туда бросить. Впоследствии сказали: «Ковыряшку бросил – забил». Видимо надо так почаще бросать.



Улучшаю навык вбрасывания? Конечно, уделяю этому время на тренировках. Но сильно не зацикливаюсь на этом. Просто смотрю, как играют другие, и перенимаю опыт.



Как воспринял включение в звено с Галимовым и Воронковым? Двое забили, скоро Дима Воронков забьёт», — приводит слова Сафонова официальный сайт «Ак Барса».