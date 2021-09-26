«Мы рассчитывали точно на другого президента». Фетисов — о новом главе ИИХФ Тардифе

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал победу француза Люка Тардифа на выборах президента Международной федерации хоккея.
«Это неожиданное решение. Мы рассчитывали точно на другого президента. И были уверены, что так и будет. Но опять что-то недоработали, мне кажется. Будем наблюдать, как будет всё развиваться.
Там ещё Павел Буре вошёл в исполком международной федерации? Не знаю, куда он вошёл», — приводит слова Фетисова «Комсомольская правда».
Напомним, в финальном этапе выбором за Тардифа проголосовали 67 человек — 63%. Немец Франц Райндль, занявший второе место, получил 39 голосов — 37%.
Голосование проходило вчера, 25 сентября, на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге. Всего делегаты на конгрессе ИИХФ имели 105 голосов. Крупные хоккейные страны, такие как Россия или Канада, имели по два голоса. В выборах президента ИИХФ победил бы тот, кто набрал 53 голоса, то есть больше половины. Если такую сумму голосов не собрал бы никто из пяти кандидатов, то кандидат с наименьшим количеством голосов был бы отсеян, а четверо прошли бы во второй тур голосования.
Также Павел Буре был избран в состав совета Международной федерации хоккея. За россиянина было отдано 60 голосов.
- 26 сентября 2021
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