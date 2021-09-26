Защитник «Вашингтона» Алексеев: «Салават» предлагал остаться, но я хочу играть в НХЛ

Защитник системы «Вашингтона» Александр Алексеев рассказал об игре за «Салават Юлаев» в сезоне-2020/21.



Сезон-2020/21 стал первым в КХЛ? Из-за «короны» ничего не было понятно, что будет и как с сезоном. Как только мне предложили контракт в Уфе, я даже и не думал, сразу согласился и поехал. Потому что не хотел сидеть в Питере и ничего не делать, как у многих ребят, к сожалению, получилось.



Насколько легко было перейти к отечественной модели хоккея после четырёх сезонов в Северной Америке? Да вообще несложно, на самом деле. С первого матча уже влился в игру. Может быть, были небольшие проблемы с адаптацией, а так всё отлично. Быстро освоился в команде.



Неохотно отпускали из уфимской аренды назад в «Вашингтон»? Да, были разговоры уже и по следующему сезону, но я сказал, что хочу играть в НХЛ, а там будь что будет. Было очень приятно в Уфе, там классная атмосфера и болельщики. Очень хоккейный город. Сказали, что ждут меня, если что, поэтому очень приятно», – приводит слова Алексеева AllHockey.Ru.