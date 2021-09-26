Панарин: хотел бы поиграть в звене с Зибанеджадом, но он любит выступать с Крайдером

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал об игре в одном звене с форвардом Райаном Строумом.
«Конечно, на данный момент мы показываем хороший хоккей, и у нас есть отличная связка. Мы большую часть времени играем вместе.
Поэтому сложно сказать, с кем было бы лучше или хуже. Хотя пробовали и с другими играть. У нас с Райаном хорошее взаимопонимание, и мы здорово общаемся за пределами льда.
А было бы интересно поиграть с Зибанеджадом? Конечно же, да. Мика – отличный игрок. Просто он больше любит выступать с Крисом Крайдером, поэтому их не разбивают», – цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.
Панарин в прошедшем сезоне НХЛ сыграл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал в них 58 очков: забросил 17 шайб и отдал 41 результативную передачу. Хоккеист выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/2020. Ранее он играл в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».
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