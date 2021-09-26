Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин: хотел бы поиграть в звене с Зибанеджадом, но он любит выступать с Крайдером

Панарин: хотел бы поиграть в звене с Зибанеджадом, но он любит выступать с Крайдером
Комментарии

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал об игре в одном звене с форвардом Райаном Строумом.

«Конечно, на данный момент мы показываем хороший хоккей, и у нас есть отличная связка. Мы большую часть времени играем вместе.

Поэтому сложно сказать, с кем было бы лучше или хуже. Хотя пробовали и с другими играть. У нас с Райаном хорошее взаимопонимание, и мы здорово общаемся за пределами льда.

А было бы интересно поиграть с Зибанеджадом? Конечно же, да. Мика – отличный игрок. Просто он больше любит выступать с Крисом Крайдером, поэтому их не разбивают», – цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.

Панарин в прошедшем сезоне НХЛ сыграл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал в них 58 очков: забросил 17 шайб и отдал 41 результативную передачу. Хоккеист выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/2020. Ранее он играл в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Возвращение Знарка в сборную вдохновило Панарина. Он готов помочь России на Олимпиаде! Возвращение Знарка в сборную вдохновило Панарина. Он готов помочь России на Олимпиаде!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021