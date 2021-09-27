Кучеров и Панарин вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ по версии NHL Network, Овечкин — нет

NHL Network составил ежегодный рейтинг топ-50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги перед стартом нового сезона. В голосовании принимали участие болельщики.

Лучшим хоккеистом был признан Коннор Макдэвид, который выступает за «Эдмонтон Ойлерз». Вторым стал Натан Маккиннон из «Колородо Эвеланш». Замкнул тройку ещё один игрок «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

В десятку лучших вошли россияне Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», 4-е место), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг», 7-е место) и Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс, 9-е место). Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 17-е место, форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал 33-м, нападающий Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» занял 35-е место.

Посмотреть запись можно в «Твиттере» NHL Network.

Новый сезон НХЛ стартует 12 октября.