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«Флорида» обыграла «Нэшвилл» в предсезонном матче. Афанасьев забил гол

«Флорида» обыграла «Нэшвилл» в предсезонном матче. Афанасьев забил гол
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Завершился предсезонный матч перед стартом нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Матч состоялся во Флориде на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершился победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Энтони Дюклер, Картер Вераге и Брэндон Монтур. Российский нападающий Григорий Денисенко не отметился результативными действиями. За «Нэшвилл» забил российский нападающий Егор Афанасьев.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».

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