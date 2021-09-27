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«Анахайм» обыграл «Сан-Хосе» в предсезонном матче, у Волкова шайба и ассист

«Анахайм» обыграл «Сан-Хосе» в предсезонном матче, у Волкова шайба и ассист
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В предсезонном матче Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Хампус Линдхольм, Александр Волков, Бенуа-Оливье Гру, Коди Керран, Трой Терри и Грег Пэтерин. Кроме заброшенной шайбы Волков записал на свой счёт результативную передачу. Показатель полезности игрока составил «+1».

У «Шаркс» голы забили Ник Бонино, Тристен Робинс и Рудольф Балцерс. Российский голкипер Алексей Мельничук за 29.49 совершил 8 сэйвов из 10 бросков. Нападающий Александр Барабанов за 16.31 совершил два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Защитник Артемий Князев за 22.33 на льду дважды бросил по воротам и заработал показатель полезности «-3».

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».

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