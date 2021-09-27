Д. Фёдоров: это лучший чемпионат КХЛ за последние 5-6 лет

Руководитель КХЛ ТВ Дмитрий Фёдоров рассказал, что текущий сезон КХЛ – лучший за последние несколько лет.



«Два дня подряд в КХЛ голы из-под ноги. Шедевр Голдобина из «Магнитки». Спартаковец Цыплаков положил из-под ноги в овертайме.



Моё мнение: у нас лучший чемпионат за последние 5-6 лет. И потолок зарплат работает, и тренеры работают, и коррективы в правилах работают, и творческие хоккеисты стараются получать удовольствие от новых реалий», – написал Фёдоров в «Инстаграме».

Напомним, в матче с ЦСКА форвард Николай Голдобин получил передачу в средней зоне и, находясь рядом с двумя защитниками армейцев, пробросил шайбу себе на ход подработкой коньком. Нападающий убежал «один на один» с Иваном Федотовым и нанёс бросок между ног. Российский голкипер не смог остановить шайбу.