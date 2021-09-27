Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Д. Фёдоров: это лучший чемпионат КХЛ за последние 5-6 лет

Д. Фёдоров: это лучший чемпионат КХЛ за последние 5-6 лет
Комментарии

Руководитель КХЛ ТВ Дмитрий Фёдоров рассказал, что текущий сезон КХЛ – лучший за последние несколько лет.

«Два дня подряд в КХЛ голы из-под ноги. Шедевр Голдобина из «Магнитки». Спартаковец Цыплаков положил из-под ноги в овертайме.

Моё мнение: у нас лучший чемпионат за последние 5-6 лет. И потолок зарплат работает, и тренеры работают, и коррективы в правилах работают, и творческие хоккеисты стараются получать удовольствие от новых реалий», – написал Фёдоров в «Инстаграме».

Напомним, в матче с ЦСКА форвард Николай Голдобин получил передачу в средней зоне и, находясь рядом с двумя защитниками армейцев, пробросил шайбу себе на ход подработкой коньком. Нападающий убежал «один на один» с Иваном Федотовым и нанёс бросок между ног. Российский голкипер не смог остановить шайбу.

Новость по теме
Голдобин в матче с ЦСКА забил гениальный гол броском между ног, убежав «один на один»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021