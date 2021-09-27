Д. Фёдоров: это лучший чемпионат КХЛ за последние 5-6 лет

Руководитель КХЛ ТВ Дмитрий Фёдоров рассказал, что текущий сезон КХЛ – лучший за последние несколько лет.
«Два дня подряд в КХЛ голы из-под ноги. Шедевр Голдобина из «Магнитки». Спартаковец Цыплаков положил из-под ноги в овертайме.
Моё мнение: у нас лучший чемпионат за последние 5-6 лет. И потолок зарплат работает, и тренеры работают, и коррективы в правилах работают, и творческие хоккеисты стараются получать удовольствие от новых реалий», – написал Фёдоров в «Инстаграме».
Напомним, в матче с ЦСКА форвард Николай Голдобин получил передачу в средней зоне и, находясь рядом с двумя защитниками армейцев, пробросил шайбу себе на ход подработкой коньком. Нападающий убежал «один на один» с Иваном Федотовым и нанёс бросок между ног. Российский голкипер не смог остановить шайбу.
- 27 сентября 2021
-
09:26
-
09:15
-
08:44
-
08:21
-
07:07
-
06:32
-
06:00
-
05:50
-
04:39
-
03:43
-
02:55
-
02:30
-
02:21
- 26 сентября 2021
-
23:57
-
23:40
-
23:24
-
23:07
-
22:54
-
22:37
-
22:25
-
21:58
-
21:48
-
21:21
-
21:11
-
20:57
-
20:46
-
20:38
-
20:30
-
20:16
-
19:54
-
19:28
-
19:15
-
19:05
-
18:45
-
18:09