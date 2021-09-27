Кенневилль: Бобровский получит место в воротах, а Спенсер Найт будет учиться и наблюдать
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль рассказал о том, что российский голкипер Сергей Бобровский будет первым номером команды в новом сезоне.
«Я ожидаю, что у Бобровского будет достаточно рабочей нагрузки. Для меня сейчас наш вратарский вопрос выглядит как здоровая командная ситуация. Боб получит место в воротах, а Спенсер Найт будет учиться и наблюдать… Но очевидно, что всё познаётся в сравнении, а каждый вратарь хочет играть больше и как можно лучше. При этом я уверен, что Боб отлично поработал летом, прибавил и сделал всё возможное, чтобы улучшить свою игру», – цитирует Кенневилля официальный сайт НХЛ на русском языке.
Ранее голкипер рассказывал, как готовился к сезону-2021/2022.
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