Овечкин посетил матч «Вашингтона» с «Бостоном» в деловом костюме

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил предсезонную игру команды с «Бостон Брюинз». Жена хоккеиста Анастасия опубликовала в «Инстаграме» фото, как муж сидел на трибунах в костюме и с ребёнком на руках.

Напомним, ранее хоккеист опубликовал видео, как игроки «Кэпиталз» приветствовали его сына, выходя из раздевалки на игру с «Бостоном».

Матч состоялся в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершился победой «Бостона» в серии буллитов (2:2, 3:2 по буллитам). Овечкин не принимал участия в матче.



Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», она пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».