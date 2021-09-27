Рейтинг тренеров КХЛ: Илья Воробьёв вышел в лидеры, Фёдоров рискует выпасть из топ-10

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2021/2022 на текущий момент. При его составлении учитывается кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место наставника в рейтинге на прошлой неделе.



В этом рейтинге не учитывается Игорь Никитин, который ещё не успел провести ни одного матча в сезоне во главе «Локомотива».

1 (5). Илья Воробьёв («Металлург»)



2 (3). Лаури Марьямяки («Йокерит»)



3 (2). Томи Лямся («Салават Юлаев»)



4 (1). Алексей Кудашов («Динамо» М)



5 (4). Анвар Гатиятулин («Трактор»)



6 (9). Боб Хартли («Авангард»)



7 (7). Валерий Брагин (СКА)



8 (11). Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)



9 (6). Сергей Фёдоров (ЦСКА)



10 (15). Билл Питерс («Автомобилист»)



11 (12). Дэвид Немировски («Торпедо»)



12 (8). Борис Миронов («Спартак»)



13 (21). Юрий Бабенко («Витязь»)



14 (16). Олег Леонтьев («Нефтехимик»)



15 (17). Андрей Разин («Северсталь»)



16 (13). Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)



17 (-). Михаил Кравец («Амур»)



18 (18). Юрий Михайлис («Барыс»)



19 (23). Андрей Мартемьянов («Сибирь»)



20 (22). Евгений Ставровский (ХК «Сочи»)



21 (19). Сергей Зубов («Динамо» Р)



22 (20). Александр Андриевский («Адмирал»)



23 (14). Айван Занатта («Куньлунь»).