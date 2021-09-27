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Генменеджер «Вашингтона»: ожидаем, что у Кузнецова будет хороший сезон

Генменеджер «Вашингтона»: ожидаем, что у Кузнецова будет хороший сезон
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился ожиданиями от выступления форварда Евгения Кузнецова в следующем сезоне.

«Я несколько раз общался с ним. Мне нравится, в каком состоянии он находится ментально и физически. Он приехал в очень хорошей форме. Он прибавил в весе с точки зрения силы. Я думаю, мы все ждём от него положительного ответа и хорошего года. Ожидаем, что у него будет хороший сезон», – цитирует Маклеллана RMNB.

Напомним, контракт Кузнецова с клубом с кэпхитом в $ 7,8 млн рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Россиянин в сезоне-2020/2021 провёл 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 29 (9+20) очков, а также сыграл три встречи в плей-офф, не набрав в них баллов за результативность. Отметим, что российский форвард дважды за год переболел коронавирусом — в январе и мае.

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