«Амур» расторг контракт с В. Воробьёвым в связи с грубым нарушением трудовых обязательств

«Амур» расторг контракт с занимавшим должность главного тренера команды Владимиром Воробьёвым в связи с грубым нарушением работником трудовых обязанностей, сообщает официальный сайт клуба.



Ранее по соглашению сторон были расторгнуты контракты с тренерами Игорем Петровым и Александром Завьяловым, входившими в тренерский штаб специалиста.



Обязанности главного тренера команды в матче против минского «Динамо» будет исполнять старший тренер Михаил Кравец.

Напомним, что ранее Воробьёв находился в Хабаровске, где посещал офис в формате режима полноценного рабочего дня с 9 до 18 часов. Стороны долго не могли договориться о выплате компенсации. Если бы Воробьёв не появлялся на работе, ему могли засчитать прогулы и уволить по статье.