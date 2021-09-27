Брюквин: «Локомотив» захочет показать, чего стоит, в первой игре с новым тренером

Нападающий «Авангарда» Владимир Брюквин поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом», который состоится сегодня, 27 сентября, в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Первая игра с новым тренером, ребята захотят доказать и показать, чего они стоят, поэтому тяжёлая игра сегодня будет.



Было два выходных, потом несколько хороших тренировок. Потренировались, где-то тактику подправили, поэтому готовы максимально к игре. Конечно, было напряжение, хотелось забить первый официальный гол, поэтому уже сейчас раскованнее себя чувствую, но нужно больше», – сказал Брюквин в интервью YouTube-каналу «Авангарда».

Напомним, в прошлом матче Брюквин впервые отличился за омичей, забив в ворота «Спартака».