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«Динамо Р» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
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Терещенко рассказал о предложениях стать ассистентом главного тренера в клубах Экстралиги

Терещенко рассказал о предложениях стать ассистентом главного тренера в клубах Экстралиги
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Экс-капитан минского «Динамо» Алексей Терещенко рассказал, что пока официально не завершил карьеру игрока, но у него были предложения стать тренером.

«В настоящий момент тренируюсь, поддерживаю форму и немножко тренирую детей, передаю свой опыт в Можайске.

Да, летом предлагали стать ассистентом главного тренера в некоторых командах Экстралиги. Причём в одной из них мне предлагали быть играющим тренером.

Дмитрий Александрович Кравченко приглашал меня в жлобинский «Металлург» играющим тренером, а Андрей Михайлович Сидоренко звал в гродненский «Неман» просто тренером.

Желание поиграть есть всегда. Посмотрим, что и как будет. Я себя держу в форме и в достаточно серьёзной. Поэтому увидим.

Мне удалось посмотреть на минское «Динамо» на старте сезона. Был на встрече с московским «Динамо». В субботу смотрел матч со СКА. Знаете, двоякое впечатление. С московским «Динамо» минчане мне вообще не понравились. Другие матчи команда играла уже более уверенно», – цитирует Терещенко «Белорусский хоккей».

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