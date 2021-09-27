Терещенко рассказал о предложениях стать ассистентом главного тренера в клубах Экстралиги

Экс-капитан минского «Динамо» Алексей Терещенко рассказал, что пока официально не завершил карьеру игрока, но у него были предложения стать тренером.
«В настоящий момент тренируюсь, поддерживаю форму и немножко тренирую детей, передаю свой опыт в Можайске.
Да, летом предлагали стать ассистентом главного тренера в некоторых командах Экстралиги. Причём в одной из них мне предлагали быть играющим тренером.
Дмитрий Александрович Кравченко приглашал меня в жлобинский «Металлург» играющим тренером, а Андрей Михайлович Сидоренко звал в гродненский «Неман» просто тренером.
Желание поиграть есть всегда. Посмотрим, что и как будет. Я себя держу в форме и в достаточно серьёзной. Поэтому увидим.
Мне удалось посмотреть на минское «Динамо» на старте сезона. Был на встрече с московским «Динамо». В субботу смотрел матч со СКА. Знаете, двоякое впечатление. С московским «Динамо» минчане мне вообще не понравились. Другие матчи команда играла уже более уверенно», – цитирует Терещенко «Белорусский хоккей».
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