Ванечек — о неделе в «Сиэтле»: думал, что это будет что-то новое, а это был быстрый камбэк

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Витек Ванечек прокомментировал своё возвращение в «Вашингтон» после выбора «Сиэтлом Кракен» на драфте расширения НХЛ.
«Это было безумие. Ты начинаешь думать об этом. Ты здесь уже давно, шесть лет. Со мной здесь много работали, а я был выбран «Сиэтлом».
Я думал, что это будет что-то новое. Новые люди и новый старт. Но это был быстрый камбэк. Я был так счастлив, что могу вернуться к людям, которых знаю.
Когда они подписали Грубауэра я узнал, что покину команду. Я спросил своего агента, что нам нужно делать. Он сказал мне: «Может быть, тебя обменяют». Я ответил: «Хорошо». Он сказал: «Просто жди, ты ничего не сможешь сделать». И я просто ждал. Затем мне позвонили из «Сиэтла» в 2 часа ночи.
В тот момент я не был в Сиэтле. Я вообще никогда не был там. Я был в Чехии.
Возвращение в «Вашингтон» – это неожиданность? «Сиэтл» не говорил мне, в какую команду меня могут обменять, поэтому я этого не знал. Они не сказали мне. Может быть, мною интересовались четыре команды. Мне не сказали, кто. Они просто дали мне знать, что меня вернули в «Вашингтон», – цитирует Ванечека RMNB.
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