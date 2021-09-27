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Третьяк: контракт со Знарком ещё не подписан. Скоро всё увидите, будет много интересного

Третьяк: контракт со Знарком ещё не подписан. Скоро всё увидите, будет много интересного
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Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал информацию о назначении Олега Знарка главным тренером сборной России по хоккею.

«Мы ещё никому не объявляли. Сегодня у нас состоялся экспертный совет, было очень много мнений. Контракт ещё не подписан со Знарком. Поэтому мы собрали экспертов, через некоторое время выйдет информация на сайте, и вы всё это увидите, для вас будет очень много интересного», — сказал Третьяк журналистам.

Напомним, ранее Третьяк заявил, что Знарок возглавит сборную России на Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).

Однако официально о назначении объявлено ещё не было. Отметим, что в случае назначения Знарка Валерий Брагин, ранее работавший главным тренером сборной, будет его консультантом.

Под руководством Знарка сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Напомним, на предварительном этапе, который пройдёт с 9 по 13 февраля, сборная России сыграет с командами Швейцарии, Дании и Чехии.

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