Р. Ротенберг сравнил победу России на ОИ-2018 с победой баскетболистов над США в 1972 году

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг поделился воспоминаниями о победе на Олимпийских играх 2018 года, а также сообщил об идее создания фильма о прошедших событиях.



«В Музее хоккея стоит трафарет с теми, кто выиграл олимпийское золото в Пхёнчхане? Было бы правильно раскрыть все секреты, как это всё происходило. Я думаю, что, может быть, надо поговорить со сценаристами. Может, даже сделать патриотичный фильм об этом.



Когда в своё время мы поехали в Корею, мы смотрели фильм про победу баскетбольной сборной СССР в 1972 году. Мы многое использовали в роликах во время Олимпиады из фильма. Если мы сравниваем победу сборной России по хоккею в Корее и баскетбольной сборной СССР – много похожего на самом деле. По сути, мы уже были близки к тому, чтобы не выиграть, но мы выиграли, а в истории остаётся только победа.



Олег Знарок мог бы сыграть в этом фильме самого себя? Конечно, надо поговорить с Олегом Валерьевичем. Мы обсудим это», – сказал Ротенберг журналистам.