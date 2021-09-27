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Р. Ротенберг сравнил победу России на ОИ-2018 с победой баскетболистов над США в 1972 году

Р. Ротенберг сравнил победу России на ОИ-2018 с победой баскетболистов над США в 1972 году
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Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг поделился воспоминаниями о победе на Олимпийских играх 2018 года, а также сообщил об идее создания фильма о прошедших событиях.

«В Музее хоккея стоит трафарет с теми, кто выиграл олимпийское золото в Пхёнчхане? Было бы правильно раскрыть все секреты, как это всё происходило. Я думаю, что, может быть, надо поговорить со сценаристами. Может, даже сделать патриотичный фильм об этом.

Когда в своё время мы поехали в Корею, мы смотрели фильм про победу баскетбольной сборной СССР в 1972 году. Мы многое использовали в роликах во время Олимпиады из фильма. Если мы сравниваем победу сборной России по хоккею в Корее и баскетбольной сборной СССР – много похожего на самом деле. По сути, мы уже были близки к тому, чтобы не выиграть, но мы выиграли, а в истории остаётся только победа.

Олег Знарок мог бы сыграть в этом фильме самого себя? Конечно, надо поговорить с Олегом Валерьевичем. Мы обсудим это», – сказал Ротенберг журналистам.

На ОИ важно, чтобы наши звёзды отказались от личных амбиций. Раньше с этим были проблемы На ОИ важно, чтобы наши звёзды отказались от личных амбиций. Раньше с этим были проблемы
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