Р. Ротенберг сравнил победу России на ОИ-2018 с победой баскетболистов над США в 1972 году

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг поделился воспоминаниями о победе на Олимпийских играх 2018 года, а также сообщил об идее создания фильма о прошедших событиях.
«В Музее хоккея стоит трафарет с теми, кто выиграл олимпийское золото в Пхёнчхане? Было бы правильно раскрыть все секреты, как это всё происходило. Я думаю, что, может быть, надо поговорить со сценаристами. Может, даже сделать патриотичный фильм об этом.
Когда в своё время мы поехали в Корею, мы смотрели фильм про победу баскетбольной сборной СССР в 1972 году. Мы многое использовали в роликах во время Олимпиады из фильма. Если мы сравниваем победу сборной России по хоккею в Корее и баскетбольной сборной СССР – много похожего на самом деле. По сути, мы уже были близки к тому, чтобы не выиграть, но мы выиграли, а в истории остаётся только победа.
Олег Знарок мог бы сыграть в этом фильме самого себя? Конечно, надо поговорить с Олегом Валерьевичем. Мы обсудим это», – сказал Ротенберг журналистам.
- 27 сентября 2021
-
16:43
-
16:23
-
16:19
-
16:12
-
15:18
-
15:02
-
14:42
-
14:30
-
14:14
-
14:00
-
13:27
-
12:30
-
12:17
-
12:13
-
12:04
-
11:47
-
11:30
-
11:06
-
10:42
-
09:53
-
09:45
-
09:26
-
09:15
-
08:44
-
08:21
-
07:07
-
06:32
-
06:00
-
05:50
-
04:39
-
03:43
-
02:55
-
02:30
-
02:21
- 26 сентября 2021
-
23:57