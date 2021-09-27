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Экс-форвард ЦСКА, «Амура» и московского «Динамо» Попугаев объявил о завершении карьеры

Экс-форвард ЦСКА, «Амура» и московского «Динамо» Попугаев объявил о завершении карьеры
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Российский нападающий Никита Попугаев объявил о завершении игровой карьеры.

«Чем попахивает, братец? Легендарный день, новый день. Ребят, 100 сообщений получил от вас: где контракт, где команда, куда двигаешься. Официально заявляю — я закончил, решил попробовать в чём-то новом. Очень нужна поддержка, так что, друзья, если можете, то оставьте комментарии, лайки, сделайте репост — мне будет очень приятно. Сегодня выйдет новое видео, первое видео. Легендарный день! Жду поддержки, и сегодня мы газуем», — сообщил Попугаев в «Инстаграме».

Отметим, что за свою карьеру 22-летний форвард успел поиграть за ЦСКА, «Амур», московское «Динамо» и «Нефтехимик». Всего на его счету в КХЛ 78 матчей, в которых он набрал 9 (3+6) баллов.

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