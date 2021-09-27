Форвард «Сибири» Ли выбыл из-за повреждения на три недели

Нападающий «Сибири» Олег Ли получил повреждение и пропустит ближайшие матчи команды.



«Олег Ли прошёл медицинское обследование после прилёта в Череповец: ориентировочно форвард выбыл на три недели», — сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба.



В нынешнем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги 30-летний форвард провёл девять матчей, в которых сделал три голевые передачи при показателе полезности «-1».



«Сибирь» после девяти сыгранных встреч занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав шесть очков. В следующей игре, которая состоится сегодня, 27 сентября, подопечные Андрея Мартемьянова сыграют с череповецкой «Северсталью» в гостях. Стартовое вбрасывание во встрече состоится в 19:00 по московскому времени.