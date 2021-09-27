Гусев и Семёнов попали в заявку «Торонто» на предсезонный матч с «Монреалем»

«Торонто Мэйпл Лифс» объявили заявку на предстоящий предсезонный матч с «Монреаль Канадиенс».



Российские нападающие Никита Гусев и Кирилл Семёнов также числятся среди игроков, которые смогут принять участие в предстоящей встрече. Также по сравнению с прошлым матчем «Торонто» в заявке осталось лишь два игрока — россияне Илья Михеев и Семён Дер-Аргучинцев.



Игра между «Торонто» и «Монреалем» состоится ночью, 28 сентября. Начало — в 2:00 мск.



Напомним, 18 сентября российский нападающий Никита Гусев присоединился к «Торонто Мэйпл Лифс». 29-летний форвард подписал с клубом пробный контракт. Игрок с 2019 года выступает в НХЛ. С лета хоккеист находится в статусе свободного агента.



Семёнов подписал контракт новичка сроком на один год с «Мэйпл Лифс» в мае 2021 года.