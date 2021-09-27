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Гусев и Семёнов попали в заявку «Торонто» на предсезонный матч с «Монреалем»

Гусев и Семёнов попали в заявку «Торонто» на предсезонный матч с «Монреалем»
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«Торонто Мэйпл Лифс» объявили заявку на предстоящий предсезонный матч с «Монреаль Канадиенс».

Российские нападающие Никита Гусев и Кирилл Семёнов также числятся среди игроков, которые смогут принять участие в предстоящей встрече. Также по сравнению с прошлым матчем «Торонто» в заявке осталось лишь два игрока — россияне Илья Михеев и Семён Дер-Аргучинцев.

Игра между «Торонто» и «Монреалем» состоится ночью, 28 сентября. Начало — в 2:00 мск.

Напомним, 18 сентября российский нападающий Никита Гусев присоединился к «Торонто Мэйпл Лифс». 29-летний форвард подписал с клубом пробный контракт. Игрок с 2019 года выступает в НХЛ. С лета хоккеист находится в статусе свободного агента.

Семёнов подписал контракт новичка сроком на один год с «Мэйпл Лифс» в мае 2021 года.

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