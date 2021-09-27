Бывший защитник «Металлурга» Хлыстов подписал пробный контракт с «Куньлунем»

Защитник Никита Хлыстов подписал пробный контракт с «Куньлунь Ред Стар», сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



В прошедшем сезоне 28-летний россиянин играл за магнитогорский «Металлург». Он принял участие в 25 матчах в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 5 (0+5) результативных баллов при показателе полезности «+3». Также он провёл один матч в Кубке Гагарина. Всего на его счету 289 матчей в КХЛ, в которых он набрал 30 (7+23) очков при показателе полезности «-30».



В августе 2021 года «Металлург» расторг контракт с защитником.



«Куньлунь» в настоящий момент занимает последнее, 12-е место в таблице Восточной конференции, набрав четыре очка за 10 матчей. В следующей игре китайский клуб сыграет в Мытищах с «Адмиралом» (28 сентября).