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Генеральный директор «Йокерита» Миккола покинула пост

Генеральный директор «Йокерита» Миккола покинула пост
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Генеральный директор финского «Йокерита» Эвелиина Миккола покинула свой пост, сообщает официальный сайт команды.

«Хочу поблагодарить клуб за последние два года. Желаю всему коллективу, болельщикам и руководству хорошего продолжения хоккейного сезона», — заявила Миккола.

Исполнять обязанности гендиректора будет председатель правления клуба Яри Курри. Отмечается, что «Йокерит» начал поиск нового генерального директора.

«Йокерит» занимает первое место в таблице Западной конференции после 11 сыгранных матчей в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, набрав 18 очков. В следующем матче подопечные Лаури Марьямяки сыграют дома с казанским «Ак Барсом». Встреча состоится в среду, 29 сентября, начало — в 18:30 мск.

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