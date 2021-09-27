Генеральный директор «Йокерита» Миккола покинула пост

Генеральный директор финского «Йокерита» Эвелиина Миккола покинула свой пост, сообщает официальный сайт команды.



«Хочу поблагодарить клуб за последние два года. Желаю всему коллективу, болельщикам и руководству хорошего продолжения хоккейного сезона», — заявила Миккола.



Исполнять обязанности гендиректора будет председатель правления клуба Яри Курри. Отмечается, что «Йокерит» начал поиск нового генерального директора.



«Йокерит» занимает первое место в таблице Западной конференции после 11 сыгранных матчей в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, набрав 18 очков. В следующем матче подопечные Лаури Марьямяки сыграют дома с казанским «Ак Барсом». Встреча состоится в среду, 29 сентября, начало — в 18:30 мск.