ФХР сообщила о сотрудничестве с центром военно-патриотического воспитания «Авангард»

Федерация хоккея России и Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает сайт ФХР.



Церемония состоялась в Музее хоккея. В ней приняли участие заместитель министра обороны Российской Федерации, начальник главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ Андрей Картаполов, президент ФХР Владислав Третьяк, глава штаба национальной сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг и директор центра «Авангард» Дарья Борисова.



«Хоккей может помочь повышению престижа военной и государственной службы. Мы с удовольствием начинаем сотрудничество с центром военно-патриотического воспитания «Авангард». Убеждён, что оно будет плодотворным и полезным», — заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

Соглашение о сотрудничестве предусматривает взаимодействие в сфере гражданского и военно-патриотического воспитания детей и молодёжи, популяризации военной и иной государственной службы.



Центр «Авангард» был учреждён правительством Москвы и Московской области при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. Он расположен на территории парка «Патриот», в число направлений деятельности центра входят военные сборы, изучение военно-учётных специальностей и патриотическое воспитание молодёжи.