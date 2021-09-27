ФХР сообщила о сотрудничестве с центром военно-патриотического воспитания «Авангард»

Федерация хоккея России и Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает сайт ФХР.
Церемония состоялась в Музее хоккея. В ней приняли участие заместитель министра обороны Российской Федерации, начальник главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ Андрей Картаполов, президент ФХР Владислав Третьяк, глава штаба национальной сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг и директор центра «Авангард» Дарья Борисова.
«Хоккей может помочь повышению престижа военной и государственной службы. Мы с удовольствием начинаем сотрудничество с центром военно-патриотического воспитания «Авангард». Убеждён, что оно будет плодотворным и полезным», — заявил президент ФХР Владислав Третьяк.
Соглашение о сотрудничестве предусматривает взаимодействие в сфере гражданского и военно-патриотического воспитания детей и молодёжи, популяризации военной и иной государственной службы.
Центр «Авангард» был учреждён правительством Москвы и Московской области при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. Он расположен на территории парка «Патриот», в число направлений деятельности центра входят военные сборы, изучение военно-учётных специальностей и патриотическое воспитание молодёжи.
- 27 сентября 2021
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