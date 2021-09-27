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Стал известен состав «Локомотива» на первый матч под руководством Никитина

Стал известен состав «Локомотива» на первый матч под руководством Никитина
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Стали известны составы «Авангарда» и «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 27 сентября, на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. Стартовое вбрасывание — в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Игорь Никитин выбрал следующий состав на дебютный матч в качестве главного тренера «Локомотива»:

Паскуале (Исаев);

Рафиков — Марченко, Аверин — Шалунов — Буше;
Елесин — Баранцев, Полунин — Красковский — Коршков;
Черепанов — Осипов, Каюмов — Иванов — Алексеев;
Мисюль, Берёзкин — Ильенко — Беляев — Тютнев.

«Авангард»:

Демченко (Грубец, Дианов);

Шарипзянов — Покка, Цегларик — Найт — Телегин;
Емелин — Каски, Толчинский — Прохоркин — Якупов;
Готовец — Береглазов, Брюквин — Паре — Грицюк;
Чистяков, Дедунов — Каблуков — Шевченко.

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