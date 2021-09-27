Стал известен состав «Локомотива» на первый матч под руководством Никитина

Стали известны составы «Авангарда» и «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 27 сентября, на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. Стартовое вбрасывание — в 19:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Игорь Никитин выбрал следующий состав на дебютный матч в качестве главного тренера «Локомотива»:



Паскуале (Исаев);



Рафиков — Марченко, Аверин — Шалунов — Буше;

Елесин — Баранцев, Полунин — Красковский — Коршков;

Черепанов — Осипов, Каюмов — Иванов — Алексеев;

Мисюль, Берёзкин — Ильенко — Беляев — Тютнев.



«Авангард»:



Демченко (Грубец, Дианов);



Шарипзянов — Покка, Цегларик — Найт — Телегин;

Емелин — Каски, Толчинский — Прохоркин — Якупов;

Готовец — Береглазов, Брюквин — Паре — Грицюк;

Чистяков, Дедунов — Каблуков — Шевченко.