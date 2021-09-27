«Рейнджерс» объявили о выводе игрового номера Лундквиста из обращения

«Нью-Йорк Рейнджерс» объявил о том, что игровой номер Хенрика Лундквиста будет выведен из обращения.
Как сообщает твиттер-аккаунт клуба, это произойдёт 28 января 2022 года во время матча с «Миннесотой Уайлд». Напомним, Лундквист выступал за «Рейнджерс» под 30-м номером.
Голкипер был выбран «рейнджерами» на драфте НХЛ в 2000 году в 7-м раунде под общим 205-м номером. Он выступал за клуб с 2005 по 2020 год. На его счету 887 матчей в лиге, в которых он одержал 459 побед при проценте отражённых бросков 91,8%, а также пропуская в среднем 2,43 шайбы за игру.
В 2012 году 39-летний голкипер становился обладателем «Везина Трофи» (лучший голкипер НХЛ), а в 2009, 2011, 2012 и 2018 годах принимал участие в Матче всех звёзд. В 2006 году стал олимпийским чемпионом в составе сборной Швеции, а в 2014 году взял серебро Олимпиады. В 2017 году Лундквист стал чемпионом мира.
Также напомним, в октябре 2020 года Лундквист подписал однолетний контракт на $ 1,5 млн с «Вашингтон Кэпиталз», но уже в декабре объявил, что не сыграет в сезоне-2020/2021 из-за проблем с сердцем. 20 августа 2021 года объявил о завершении карьеры.
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