«Нефтехимик» поместил Гудачека в список отказов
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Форвард «Нефтехимика» Либор Гудачек помещён в список отказов, сообщает официальный новостной аккаунт пресс-службы Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что нижнекамский клуб выступает инициатором прекращения сотрудничества со словацким игроком. В случае расторжения контракта по инициативе «Нефтехимика» Гудачек получит 50% от действующего контракта и может продолжить карьеру в одной из европейских лиг.
В сезоне-2021/2022 на счету Гудачека 7 матчей и один голевой пас при показателе полезности «-4».
«Нефтехимик» с 11 очками занимает шестое место в Восточной конференции. Следующий матч подопечные Олега Леонтьева проведут в среду, 29 сентября. Команда сыграет в гостях с минским «Динамо».
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