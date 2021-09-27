Иванюженков и Марченко устроили драку в матче «Витязя» и СКА

В эти минуты в Подольске проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между подмосковным «Витязем» и санкт-петербургским СКА. После первого периода счёт ничейный — 1:1.



На 18-й минуте состоялась драка между нападающим «Витязя» Артёмом Иванюженковым и форвардом СКА Кириллом Марченко. Перед стычкой игрок хозяев совершил толчок, после чего завязалась потасовка. Победу в драке одержал Иванюженков. Оба игрока получили малый и большой штраф.

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Счёт в игре на 6-й минуте открыл защитник «Витязя» Кирилл Лямин с передач Аалтонена и Одетта. На 14-й минуте сравнял счёт в большинстве нападающий СКА Йоонас Кемппайнен, ему ассистировали Ожиганов и Бурдасов.